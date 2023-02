Coppa Italia di pallanuoto, il Telimar ko col Quinto: sfiderà il Posillipo per il 7° posto

Seconda sconfitta consecutiva per il Telimar Palermo nella Final Eight della Coppa Italia che si sta svolgendo alla piscina «Marco Paganuzzi» di Albaro. Dopo avere perso ai quarti di finale contro Pro Recco, la squadra allenata da Gu Baldineti si arrende ai calci di rigore, 13-11, alla Iren Genova Quinto fallendo la qualificazione alla finalina per il quinto posto.

Tantissimi rimpianti per il Telimar che è sempre stato avanti e che a pochi secondi dalla fine della partita conduceva per 8-7, ma è stata raggiunto sull’8-8 all’ultimo respiro da un tiro di Molina Rios. Ai rigori decisivo l’errore di Alessandro Vitale che si è visto neutralizzare il tiro da Rocco Valle prima della trasformazione di Roberto Ravina che ha fissato il punteggio sul 13-11 per l’Iren Genova Quinto.

Domattina alle 10 ultimo atto per il Telimar nel concentramento di Albaro contro il Circolo Nautico Posillipo per la finale valida per il settimo e ottavo posto.

