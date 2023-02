Coppa Italia, il Telimar chiude all'ultimo posto: i palermitani sconfitti dal Posillipo

Chiude all’ultimo posto il Telimar Palermo il concentramento che assegnerà la trentunesima edizione della Coppa Italia di pallanuoto che termina oggi alla piscina “Marco Paganuzzi» di Albaro.

Nella finalina per il settimo posto i palermitani sono stati sconfitti 12-8 dal Circolo Nautico Posillipo. Campani sempre avanti e vittoria mai in discussione con i palermitani che hanno sprecato anche due rigori con Max Irving e Johnny Hooper.

Per Posillipo, avanti a metà partita sul 5-3, l’allungo decisivo in apertura dell’ultima frazione di gioco con la sequenza di reti che ha portato la situazione sul 10-5 prima del 12-8 finale.

