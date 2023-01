Orihuela lascia il Sudamerica, oggi le visite mediche per il nuovo rinforzo del Palermo

Tempo di saluti per Renzo Orihuela. Il giovane difensore centrale nato in Uruguay è pronto a lasciare il Montevideo City. La destinazione? Palermo, Serie B.

Il 21enne si appresta a vivere la sua prima esperienza in Europa e a lasciare il Sudamerica. “È ora di salutare questo grande club a cui rivolgo solo parole di gratitudine”, ha scritto Orihuela sul suo profilo Instagram ufficiale. Poi ha continuato: “Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra e i dirigenti del club più di ogni altra cosa che hanno reso possibile questo sogno che devo vivere oggi! Molto grato a questa società che troverà in me un sostenitore per tutta la vita".

Il giocatore sosterrà oggi le visite mediche (non a Palermo) e si aggregherà al gruppo direttamente nel ritiro di Roma.

