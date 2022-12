Al Palermo arriva Renzo Orihuela, tutte le tappe del sudamericano fino alla maglia rosanero

Il mercato inizierà il 2 gennaio ma, difatti, non si ferma mai. Leandro Rinaudo, direttore sportivo del Palermo, si è mosso infatti in anticipo e ha già chiuso la prima operazione in entrata. Si tratta di Renzo Orihuela, difensore del Montevideo City. Il secondo calciatore che, dopo Claudio Gomes, arriva direttamente da City Group. La formula è quella del prestito con opzione di rinnovo.

Forte fisicamente, alto 1,84 cm. Nato a Salto, in Uruguay. Il suo sogno? Diventare un calciatore professionista e giocare la Coppa Libertadores. Per un Sudamericano è l'aspirazione più grande. Tutta la trafila nelle giovanili del Nacional, fino alla prima squadra. Una gavetta importante, mai il passo più lungo della gamba. Sempre a piccoli passi. Il sudore abbinato al sacrificio. Ed è con la prima squadra di Montevideo che riesce ad esordire in Coppa Libertadores nella stagione 2019-2020, collezionando in tutto 6 presenze nella competizione.

Nell'annata 2020-2021, complice anche alcuni infortuni, non trova continuità e scende in campo solo 7 volte tra Libertadores,e Primeira Division Apertura. Con la maglia biancoblù, in totale, 32 presenze e anche 2 reti in bacheca. Per trovare più spazio, passa poi al Montevideo City, squadra che fa parte della grande Galassia di City Group. Qui, l'esplosione del centrale difensivo. Ben 42 presenze impreziosite da 3 gol. Leader in campo e fuori, a soli 21 anni. Personalità da vendere, sangue freddo tipico dei sudamericani. Il suo ruolo naturale è il centrale ma all'occorrenza può fare anche il terzino destro. Corini lo ha voluto per la sua grande duttilità oltre che esperienza nonostante la giovanissima età.

Per lui sarà una prima volta in Europa e nel campionato di Serie B. Un nuovo capitolo della sua breve ma già intensa carriera. Da Montevideo a Palermo: ben 10.815 km di distanza, ma anche di coraggio. Corini gli concederà il tempo necessario per ambientarsi, poi darà anche lui il suo contributo.

© Riproduzione riservata