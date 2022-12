Verso Brescia-Palermo, Cellino ci ripensa ed esonera il tecnico Clotet

Con la vittoria sul Cagliari di domenica pomeriggio, il Palermo si è garantito un sereno Natale. Ma ciò non significa che a Brescia, nel boxing day previsto per lunedì alle 12:30 si andrà in vacanza. Prima di godere del riposo i rosanero infatti proveranno ad uscire imbattuti anche dal Rigamonti contro una squadra momentaneamente in crisi. Il presidente Cellino, che aveva confermato la fiducia nel tecnico Pep Clotet, questa notte ci ha ripensato esonerando il tecnico e affidando la panchina ad Aglietti.

Non c'è dubbio che per i lombardi sarà una gara delicata che affronteranno con il coltello tra i denti per uscire da una crisi che li vede in deficit di punti da troppe gare: un solo punto nelle ultime 4 giornate ed una posizione di classifica compromessa.

Per il Palermo, così come per tutte le squadre di Serie B, sarà l'ultimo impegno del girone di andata prima della pausa natalizia che vedrà i rosanero in vacanza per una settimana. Finite le feste i rosanero, dal 3 al 10 gennaio, andranno in ritiro ma questa volta non sarà Manchester la sede degli allenamenti ma si resterà in Italia.

Il girone di ritorno

Dopo il ritiro il rientro a Palermo prima della successiva gara del girone di ritorno che vedrà la squadra di Corini impegnata sul campo dell’ultima in classifica, il Perugia, match in programma sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.

Un girone di ritorno in cui il Palermo dovrà consolidare la categoria e anche in prospettiva di un possibile mercato in entrata di qualità cercare di capire se esistono margini per qualcosa di più di una tranquilla salvezza e se quindi ci saranno le condizioni per guardare anche verso l'alta classifica e non solo in direzione play out. Ma prima di tutto questo c'è una partita importante da giocare a Brescia una gara che potrebbe modificare anche gli obiettivi stagionali.

