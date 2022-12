Palermo-Cagliari: per i rosa in dubbio solo Bettella, 4 assenti per i sardi. Probabili formazioni

Non avrà le caratteristiche di una partita da "ultima spiaggia", come qualche tifoso ha scritto, tuttavia Palermo - Cagliari in programma domani alle 18:45 allo stadio Barbera resta una gara importante per entrambe le formazioni, coinvolte nelle zone basse della classifica. E se questa può essere considerata una sorpresa per il Cagliari che ad inizio stagione era accreditata come una delle compagini più attrezzate per il salto di categoria, il Palermo è più o meno in linea con i programmi societari, quelli di mantenere la categoria e di puntare a una salvezza tranquilla.

È una gara importante perché può servire al Palermo per presentarsi al giro di boa con una media punti rassicurante; è una gara delicata per il Cagliari perché il suo allenatore è sempre in discussione e la tifoseria borbotta per un campionato molto al di sotto delle aspettative.

Il Palermo che si presenterà davanti ai suoi tifosi per provare a spezzare un incantesimo di vittorie che manca da tempo non dovrebbe differenziarsi da quello che ha pareggiato a Ferrara contro la Spal: molto probabilmente Corini si affiderà allo stesso modulo, al 3-5-2 e agli stessi uomini che soprattutto nel primo tempo si sono ben comportati contro la squadra di Daniele De Rossi. Unico dubbio le condizioni di Bettella che ieri ha svolto differenziato: al suo posto eventualmente Mateju, senza stravolgere l’assetto tattico. Insomma non si prevedono grossi stravolgimenti nella formazione che ha pure recuperato Nedelcearu, partito per la Romania per partecipare ai funerali del padre e tornato già da alcuni giorni in città.

Il Cagliari deve fare i conti con qualche assenza: Liverani oltre a Mancosu, Rog e Deiola potrebbe perdere anche Di Pardo mentre Barreca giovedì ha saltato l'allenamento per una gastroenterite ma dovrebbe recuperare in tempo anche se ieri è stato colpito dalla febbre.

Queste le probabili formazioni:

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Bettella/Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Stulac, Gomes, Sala; Di Mariano, Brunori.

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Obert, Carboni; Nandez, Viola, Kourfalidis; Falco; Lapadula, Pavoletti.

