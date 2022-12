Palermo-Cagliari, Liverani contestato dai tifosi sardi: "Vincere contro le critiche"

Nonostante le contestazioni aspre della tifoseria sarda, Fabio Liverani non perde la calma e nella conferenza stampa prima di Palermo-Cagliari, in programma domani alle 18.45 al Renzo Barbera, il tecnico romano ha detto che questo clima lo stimola: ‘’A me le contestazioni stimolano e non mi abbattono, io ho detto ai ragazzi di stare sereni. Poi ognuno la vive a modo suo. L’importante è che ci sia sempre il rispetto sui tifosi e i ragazzi devono andare avanti sulla loro strada. Non hanno mai mollato, non sono mai sembrati sconfitti in partenza. Io faccio questo mestiere da tanti anni e so come va il calcio. Non mi condizionano i fischi, ho sempre rispetto del pubblico. Chi paga il biglietto, fino a che resta nell’ambito sportivo, può dare il proprio giudizio".

Come superare il momento difficile? "Non credo ci sia medicina diversa da vincere le partite - ha aggiunto -, per me come per la difesa. Anche contro il Perugia abbiamo subito dei gol su nostri errori, dobbiamo migliorare stando più attenti".

L’ex giocatore rosanero ha anche ricordato i suoi anni trascorsi nel capoluogo siciliano: ‘’Palermo è stata una tappa molto importante per me, sono stati tre anni stupendi. E poi ho concluso la mia avventura portando più di 40.000 persone in una finale di Coppa Italia contro l’Inter, purtroppo poi persa. Per noi tutti è stata una cosa indimenticabile. Se il Palermo fin qui è al di sotto delle aspettative? Non lo so, io spreco già abbastanza aspettative per il mio Cagliari ora. Non ho la forza né la volontà di guardare gli obiettivi degli altri. Sapranno loro se sono in linea o meno".

In chiusura Liverani ha anche speso due parole sul pubblico del Barbera: ‘’Non so quanta gente ci sarà. Ma sinceramente credo sia difficile ripetere gli anni miei a Palermo al momento”.

Per il big match di domani pomeriggio Liverani oltre a Mancosu, Rog e Deiola potrebbe perdere anche Di Pardo, mentre Barreca ha saltato le ultime sedute e rischia il forfait. Nella lista dei convocati il tecnico rossoblù ha inserito anche dei baby della Primavera per completare la panchina.

