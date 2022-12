Dove vedere in tv Palermo-Cagliari: ecco tutte le opzioni, diretta testuale su Gds.it

Domenica 18 dicembre alle 18:45 è in programma il match tra Palermo e Cagliari, valido per la 18esima giornata del campionato di Serie B. Dopo i tre risultati utili consecutivi (1 vittoria e 2 pareggi), i rosanero vogliono continuare a fare bene, nell'ultimo match dell'anno al Barbera.

Dall'altro lato il Cagliari, che sta deludendo le attese di inizio anno, vuole dimostrare di aver cambiato rotta dopo la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Perugia. Le due squadre sono separate da appena due punti in classifica: 20 i siciliani e 22 i sardi.

Palermo-Cagliari in tv

C'è chi guarderà il match dallo stadio e chi invece preferirà farlo dal divano di casa. E avrà, ovviamente, il solito imbarazzo della scelta. La programmazione televisiva infatti prevede che il match fra Palermo e Cagliari sia trasmesso su Dazn, Sky, Now tv e Helbiz Live. Con l’abbonamento a Dazn e una smart tv, sarà possibile assistere al match dei rosanero avendo anche la possibilità di scaricare l’app di Dazn e vedere la gara in streaming su cellulari, pc o tablet. Con Sky sarà possibile guardare la gara in streaming su Sky Go. Disponibile anche Now Tv, sempre su cellulari, tablet e anche pc.

Infine possibilità di acquistare il match anche su Helbiz Live che ha preso i diritti della cadetteria (in co-esclusività): con l’app scaricabile su cellulari, tablet o pc sarà possibile assistere a quella che sarà anche una sfida tra ex centrocampisti: Corini contro Liverani, entrambi con un passato da giocatori rosanero. Sul web la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito www.gds.it e su Tgs.

