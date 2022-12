Palermo-Cagliari, Corini: «Stulac titolare, ha fatto bene contro la Spal e voglio dargli continuità»

Una conferma: Stulac in campo dall'inizio. Nella conferenza stampa che precede la partita di domani - 18 dicembre - contro il Cagliari, il tecnico del Palermo Eugenio Corini annuncia un solo titolare, anche se il modulo e gli uomini su cui punterà dal primo minuto dovrebbero essere quelli già visti a Ferrara: «Stulac ha fatto 65 minuti buoni contro la Spal, mi aspetto molto da lui, con il Cagliari inizierà la partita, voglio dargli continuità». Per Saric invece servirà ancora del tempo. «È stato rallentato dall’infortunio, deve lavorare, lo stiamo aspettando, nel tempo riuscirà a fare vedere le sue qualità».

Ma la conferenza stampa di Corini non poteva non cominciare con un ricordo ad un grande uomo di sport scomparso ieri. «Volevo rivolgere un pensiero a Sinisa Mihajlovic, un grande giocatore e un grande allenatore. Rivolgo la mia vicinanza alla famiglia».

Poi spazio all'impegno di campionato: «Il Cagliari ha l’obiettivo di vincere, essendo appena retrocesso, ma il calcio è complicato. So cosa significa allenare una squadra che deve vincere. Contro il Perugia hanno ottenuto i 3 punti, con qualche difficoltà superata con il valore dei singoli. La partita sarà complicata ma ci siamo preparati per affrontarla al meglio».

Sul rapporto con Fabio Liverani ha detto: «Ci siamo affrontati tante volte in campo e abbiamo giocato entrambi nel Palermo in periodi diversi, quando abbiamo giocato noi sono stati gli anni migliori della storia rosanero. L’ho affrontato tante volte anche da allenatore, abbiamo vinto un campionato insieme l’anno in cui io allenavo a Brescia e lui a Lecce».

La convocazione di Brunori per lo stage della Nazionale ha reso orgoglioso l'allenatore: «Siamo molto contenti per lui. È una grande soddisfazione per la società e per la tifoseria, significa che dopo alcuni anni il Palermo sta tornando alla ribalta. Questo è un piccolo inizio, sperando che il Palermo costruisca un’altra storia altrettanto importante. Matteo se lo merita, ha fatto tanti gol».

Sul mercato in uscita ha detto: «Voglio sempre che i miei calciatori siano felici, la mia indicazione alla società è che voglio una rosa meno ampia, anche durante gli allenamenti non è facilissimo. Io sarò molto diretto con loro».

© Riproduzione riservata