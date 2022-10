Len Euro Cup, il Telimar Palermo vince in Slovenia e passa al secondo turno

A Kranjska Gora in Slovenia il Telimar Palermo batte 23-8 i padroni di casa del Triglav nell’ultima giornata del girone di qualificazione della Coppa Len Euro Cup e stacca il pass per il secondo turno. La squadra allenata da Marco Gu Baldineti chiude il raggruppamento al terzo posto a quota 9 punti dietro Strasbourg e Honvéd e precedendo Valis, Terrassa e Triglav. Palermitani sempre in controllo della partita nonostante il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Rajlic. Poi Max Irving, autore di 6 reti, e Alex Giorgetti, a rete per 7 volte, trascinano il club dell’Addaura alla goleada. «Abbiamo meritatamente passato il turno - dice il presidente del Telimar Marcello Giliberti - rodando in questo girone un gruppo nuovo che si è presentato al secondo appuntamento agonistico di stagione dopo aver passato la prima fase di Coppa Italia. A parte la prima sconfitta rimediata contro il forte Team Strasbourg, avremmo potuto evitare quella contro gli ungheresi, ma siamo all’inizio e con grandi margini di miglioramento. Ora ci aspetta l’esordio in campionato in trasferta contro l’Anzio e poi, il fine settimana successivo, il secondo turno preliminare del torneo europeo, in cui il passaggio diventa certamente molto difficile. Abbiamo una dozzina di giorni per prepararlo bene, cercando di capitalizzare gli errori evidenziati qui in Slovenia».

© Riproduzione riservata