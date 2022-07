Begu e Bronzetti in finale ai Palermo ladies Open

Sarà Irina Camelia Begu ad affrontare Lucia Bronzetti nella finale dei 33^ Palermo ladies Open, torneo WTA 250 con 251.750 dollari di montepremi in corso sulla terra rossa del Country Time Club. Il verdetto è arrivato dopo un’altra maratona notturna. La rumena in 3 ore e 12 minuti (la nona partita più lunga dell’anno) ha vinto in rimonta per 3-6 6-3 6-4 contro la spagnola, Sara Sorribes Tormo. Nove anni dopo Roberta Vinci, un’altra italiana giocherà la finale dei Palermo. ovvero Lucia Bronzetti, numeo 78 del ranking che in semifinale ha battuto in 3 set (0-6 6-3 6-3) Jasmine Paolini. Sarà la finale del torneo di doppio tra le coppie Anshba-Udvardy e Bondar-Zimmerman ad aprire il programma delle partite alle ore 18. Alle 20 è, invece, in programma la finale.

© Riproduzione riservata