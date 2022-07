Palermo Ladies Open, l'azzurra Bronzetti fermata in finale dalla romena Begu

Niente da fare per l’azzurra Lucia Bronzetti nella sua prima finale sul circuito Wta, al torneo di Palermo Ladies Open. La riminese è stata sconfitta col punteggio di 6-2, 6-2 dalla romena Irina Begu, che ha invece conquistato il suo quinto titolo in carriera, il primo dal 2017. Bronzetti salirà comunque alla posizione numero 65 nella classifica Wta, che finora non aveva mai raggiunto, grazie alle vittorie ottenute in settimana, compresa quella in semifinale con Jasmine Paolini.

Da nove anni un’italiana non arrivava in finale agli internazionali di Palermo, l’ultima a riuscirci fu Roberta Vinci che però in quell'occasione riuscì anche a vincere il torneo. Tutto facile nel match per Begu, che da domani si ritroverà al numero 33 Wta: sempre in controllo del match, ha lasciato solo qualche punto per strada per un paio di errori di troppo.

