Palermo, malfunzionamento dell'impianto del cloro: chiusa la piscina comunale

Ancora una chiusura per la piscina comunale di Palermo. A causa di un cattivo funzionamento dell’impianto del cloro l’impianto oggi è stato chiuso con effetto immediato. Si auspica che nella mattinata di domani il problema venga risolto.

Si tratta dell'ennesimo problema per l'impianto di viale del Fante che tra rottura di caldaie, pompa dell'autoclave alla vigilia del Trofeo Città di Palermo e casi di legionella non è riuscito a garantire con costanza l'accesso al pubblico in questo 2022. Un anno orribile per la piscina comunale che si spera possa cambiare con la nuova amministrazione.

Lo scorso 11 luglio si era registrata la chiusura dell'impianto a causa dei troppi casi Covid tra il personale. In precedenza, l'8 luglio, era stato inibito l’accesso all’utenza pubblica per carenza di assistenti ai bagnanti.

© Riproduzione riservata