Palermo, ancora uno stop per la riapertura della piscina comunale. Via libera solo per la vasca esterna

Ancora un intoppo per la piscina comunale di Palermo. La vasca al coperto, chiusa da fine febbraio a causa di un caso di legionella, non aprirà oggi, così come comunicato nei giorni scorsi, a causa di un problema alla pompa. "Ieri - fa sapere l'assessore comunale allo Sport, Paolo Petralia Camassa, raggiunto telefonicamente - i caldaisti di Amg ci hanno fatto sapere che c'era un guasto alla pompa della vasca interna e l'acqua non si è riuscita a scaldare. Abbiamo dato disposizione di effettuare un sopralluogo oggi per capire di quale entità sia il guasto, provvedere alla riparazione e dare una nuova tempistica".

Riapre, invece, la vasca esterna, chiusa sempre da fine febbraio: l'acqua ha raggiunto la temperatura ottimale. "Dalle 12 è fruibile", ha comunicato l'assessore.

Soltanto pochi giorni fa, Paolo Petralia Camassa aveva fatto sapere che le analisi delle acque avevano avuto buon esito e che entro oggi si sarebbe tornati in piscina ed invece i tanti fruitori dell'impianto di viale del Fante dovranno ancora aspettare per poter nuotare nella vasca interna.

