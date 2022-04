Nuoto, la Polisportiva Mimmo Ferrito conquista il Trofeo Città di Palermo

Per la terza volta consecutiva la Polisportiva Mimmo Ferrito di Palermo conquista il Trofeo Città di Palermo, competizione internazionale organizzata dalla Nadir alla piscina Olimpica di Palermo. Le gare si sono svolte sabato e domenica e hanno visto la partecipazione di 650 nuotatori provenienti da tutta Italia, divisi in 4 categorie: Esordienti, Juniores, Ragazzi e Assoluti. La competizione, giunta alla sua terza edizione dopo che negli ultimi due anni non era stata disputata a causa del Covid, ha visto primeggiare la Polisportiva Mimmo Ferrito sulla Polisportiva Sport Club Erea e la Swim Power Bagheria.

Quattro i nuovi record stabiliti: Giada Marchese del Tennis Club ha realizzato il nuovo primato italiano nei 50 dorso femminile categoria Assoluti con il tempo di 30.25, Giuseppe Angileri della Water Sun nei 100 stile libero categoria Ragazzi con 52.03. Ha ritoccato per ben due volte nella stessa giornata il record Riccardo Lo Cicero della Polisportiva Mimmo Ferrito nei 50 dorso maschile categoria Ragazzi, che prima ha portato il tempo a 27.64 per poi abbassarlo nuovamente in finale vincendo in 27.56.

Soddisfazione è stata espressa fin dalla prima giornata da Maurizio Lombardo, coordinatore della Polisportiva Mimmo Ferrito, che già sabato, nel corso delle gare, aveva sottolineato le ottime prestazioni dei numerosi atleti presenti in vasca e si augurava altri risultati confortanti anche per domenica. E così è stato: tris della Mimmo Ferrito in tre edizioni fin qui disputate.

Per l'assessore allo Sport del Comune di Palermo, Paolo Petralia Camassa, si tratta di "un grande ritorno, una competizione di punta nel panorama FIN nazionale. Ringrazio gli organizzatori per lo straordinario lavoro e tutti i partecipanti per aver regalato al movimento sportivo e alla città un momento di straordinaria esaltazione dell'attività natatoria". Nella due giorni sono stati presenti sugli spalti oltre 2.200 spettatori.

