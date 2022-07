Nuoto, la Mimmo Ferrito di Palermo campione regionale Esordienti: "Bravi a rialzarci nell'era Covid"

La Polisportiva Mimmo Ferrito di Palermo vince il campionato regionale categoria Esordienti A e si piazza al secondo posto in quella B. Un nuovo successo per la società di via Belgio che sabato aveva conquistato con Tiziano Tripodi il titolo italiano 10 km in acque libere a Piombino e con Giuseppe Di Piazza il secondo gradino del podio.

Ieri sera, al termine di tre giornate intense di nuoto alla piscina Comunale di Palermo, la Polisportiva Mimmo Ferrito ha alzato altri due trofei. Da venerdì a domenica hanno partecipato 476 atleti, 281 maschi e 195 femmine, appartenenti a 31 società siciliane. Sono state 1.990 le gare e 113 le staffette. Dopo 2 anni e mezzo di stop a causa del Covid, si sono disputati i campionati regionali ed è stata una vera festa dello sport sia in vasca che sugli spalti.

La categoria Esordienti A è stata vinta dalla Polisportiva Mimmo Ferrito di Palermo con 793 punti, seguita da Poseidon Swim di Catania con 765.50 e al terzo posto Idra Nuoto e Fitness di Catania con 370.50. Tra gli Esordienti B, successo per Poseidon Swim con 870 punti, al secondo posto la Polisportiva Mimmo Ferrito con 831.50 e al terzo, con lo stesso punteggio di 236, la Copral Muri Antichi di Catania e Aqua Fit di Catania con 236.

Soddisfatta la società palermitana, l'unica a tenere testa e ad affermarsi sulle realtà catanesi, che ha definito "ottimo secondo posto" quello conquistato dagli esordienti B e "straordinario primo posto" degli esordienti A. Successi che arrivano dopo due anni in cui le società sportive sono state fortemente penalizzate a causa del Covid con chiusure che hanno allontanato molti bambini e giovanissimi dalle attività sportive e hanno reso problematico per gli atleti allenarsi e per i tecnici riuscire a portare a termine i programmi di inizio stagione.

"Oltre alle gioie delle varie vittorie, sia individuali che di staffetta, si è creato un gruppo di bambini che - sottolinea la società - dà nuova linfa ad una società che nell'era Covid ha saputo rialzarsi e continua a sfornare tanti piccoli atleti che saranno senza ombra di dubbio il futuro della Mimmo Ferrito. Questi risultati sono frutto di tanta abnegazione e tantissimo lavoro da parte degli allenatori che agiscono sempre nel bene dei bambini e con tantissima voglia e passione cercano di trasmettere l'amore per il nuoto e il rispetto verso la disciplina, il tutto con un enorme dose di allegria, goliardia e divertimento che per la categoria Esordienti è fondamentale".

Per la Polisportiva Mimmo Ferrito si tratta di un nuovo successo stagionale nella categoria Esordienti dopo la conquista del Trofeo Santa Barbara e Torneo Città di Palermo.

