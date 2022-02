Il Telimar a Trieste, scatta il Round Scudetto

Inizierà domani alle 16,45 a Trieste il cammino del Telimar nella seconda fase del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile, quella ribattezzata Round Scudetto. Alla piscina «Bianchi» del Polo Natatorio triestino i palermitani affronteranno i padroni di casa della Pallanuoto Trieste nella prima delle sei partite secche che stabiliranno la classifica finale del campionato, le squadre che lotteranno per lo scudetto e per un posto in Europa. Il club dell’Addaura, che ha chiuso il girone di andata al quarto posto dietro a Pro Recco, Brescia e a un solo punto dal Trieste scende in acqua con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alle coppe europee anche per la prossima stagione. Nella partita valida per il girone del campionato Telimar e Trieste hanno pareggiato a Palermo 8-8. “Siamo orgogliosi di quanto fatto fino ad ora - dice il presidente del Telimar Marcello Giliberti - un lavoro che ci ha portato a questo punto di stagione ad essere nelle fasi che contano delle tre competizioni in cui siamo impegnati: Serie A1, Final Eight di Coppa Italia e in finale di Len Euro Cup». A proposito della Coppa Italia, la Fin ha reso noto che sarà lo stadio del nuoto di Albaro, a Genova, ad ospitare la Final Eight che si disputerà dall’11 al 13 marzo. In lizza tre formazioni liguri, Iren Quinto, Pro Recco e Rari Nantes Savona; due siciliane, Ortigia e Telimar; Brescia, Anzio, e Trieste.

