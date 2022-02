Il Telimar nella storia: è in finale di Coppa Len, ko indolore con l'Ortigia

Il Circolo Canottieri Ortigia batte il Telimar Palermo 7-6 nella semifinale di ritorno dell’Euro Len Cup, ma cede ugualmente il passo alla formazione palermitana che approda alla sua prima finale europea. Determinante la sconfitta a tavolino all’andata per 10-0 ai danni dell’Ortigia perchè gli aretusei non si presentarono per i diversi casi di positività al Covid-19 pur avendo i giocatori a disposizione per scendere in vasca.

Per il Telimar è una finale storica, per la prima volta nella sua storia il club dell’Addaura dalla sua fondazione nel 1983 si giocherà un titolo continentale. Partita equilibrata con il Telimar che a metà del quarto tempo aveva trovato la zampata con il solito Vlahovic portandosi sul 6-5, poi Gallo e Kilovac negli ultimi secondi hanno ribaltato la situazione per il definitivo 7-6 per l’Ortigia. Per la squadra di casa è la prima vittoria stagionale contro i palermitani: nelle altre due sfide disputate in campionato e Coppa Italia aveva sempre avuto la meglio il Telimar. Alle 19,30 si disputerà l’altra semifinale Astrallpool Sabadell-Barcelona, derby catalano che all’andato terminò 12-10 per il Sabadell.

