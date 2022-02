Il Telimar Palermo a Siracusa per centrare una storica finale di Coppa Len

Si disputerà domani (9 febbraio) alle 15 alla piscina «Paolo Caldarella» di Siracusa la semifinale di ritorno tutta siciliana della Len Euro Cup fra i padroni di casa del Circolo Canottieri Ortigia e i palermitani del Telimar. La partita d’andata è stata vinta a tavolino 10-0 dal Telimar perché l’Ortigia non si è presentato in vasca a Palermo lo scorso 12 gennaio per via dei numerosi casi di positività al covid. È la prima volta che due formazioni siciliane si contendono l’accesso alla finale della seconda competizione europea per importanza.

L’Ortigia aveva già centrato la finalissima nel 2020, ma poi la coppa non fu assegnata per lo scoppio della pandemia. All’andata l’Ortigia ha provato a fare valere le sue ragioni impugnando la sconfitta a tavolino, ma il regolamento non ha lasciato spazio alle interpretazioni: finché ci sono giocatori disponibili si può scendere in acqua. Siciliane protagoniste anche in campionato appaiate al quarto posto in classifica in Serie A1 al termine del girone d’andata. Nell’altra semifinale in programma sempre domani derby stracittadino catalano fra Astralpool Sabadell e Barcellona: si parte dal 12-10 in favore dell’Astralpool Sabadell dell’andata.

