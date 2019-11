Pallanuoto, il Brescia troppo forte per il TeLiMar: nuova sconfitta per i palermitani

Il TeLiMar Palermo esce sconfitto dalla piscina di Mompiano contro il Brescia: 7-11. Una partita dal risultato scontato e già ipotecata dai padroni di caa nella prima frazione di gioco con un pesantissimo 5-0. Il Club dell’Addaura cerca di recuperare ma i lombardi impongono il loro ritmo e il tecnico riesce anche a fare rifiatare qualche uomo in vista del match di sabato prossimo contro l'Ortigia Siracusa.

La squadra allenata da Ivano Quartuccio adesso dovrà trovare energie e concentrazione per l'importante match contro la Lazio, diretta concorrente per la salvezza.

"Risultato mai in discussione, con il Brescia, squadra di livello tecnico superiore, sempre avanti - ammette

Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar -. La nostra partenza totalmente blanda ha permesso loro di scavare un solco di 5 goal a fine primo tempo. Poi ci siamo difesi in maniera più dignitosa, sbagliando però molto in attacco ed esponendoci, così, alle loro micidiali controfughe. Una cosa certamente importante è non avere rischiato squalifiche e non aver subito infortuni, in modo da arrivare al gran completo alla sfida di sabato in casa contro la Lazio, che è per noi un vero e proprio big match".

