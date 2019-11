Pallanuoto, TeLiMar in rimonta conquista il pareggio con la Lazio

Si conclude con un 10-10 l'incontro tra il TeLiMar e SS Lazio Nuoto nella decima giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A1, la penultima dell’anno.

Alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo iniziano con maggiore cattiveria i biancocelesti, che a metà del match vanno sul +5. Sembra fatta per gli uomini di Sebastianutti, ma il Club dell’Addauram riparte e reagisce conquistando gli ultimi due break e conquistaggio il pareggio.

La Lazio passa in doppio vantaggio con Vitale e Antonucci. Saric accorcia le distanze su rigore assegnato per il fallo di Elphik su Draskovic a 2’45. Il TeLiMar rimonta e pareggia con Migliaccio a 2’04 in controfuga per il 2-2, ma la Lazio colpisce di nuovo i padroni di casa portandosi sul +2 con Antonucci e Giorgi, che segna il 2-4 in più a meno di un secondo dalla sirena del primo tempo.

Giorgi a 5’37 sorprende Washburn per il 2-5. Tanti legni impediscono al TeLiMar di concretizzare diverse occasioni di goal nel secondo parziale. La rabbia agonistica dei ragazzi guidati da Quartuccio si vede, però, nella forza con cui Del Basso trasforma il rigore del 3-5, con il tiro dai cinque metri conquistato da Zammit con fallo di Antonucci a 2’32. Tuttavia, un controfallo in ripartenza e un'occasione di superiorità permettono alla Lazio di portarsi sul 3-7 con Elphik e Ferrante. La Lazio approfitta anche di una palla persa in attacco dal TeLiMar per chiudere la prima metà del match sul 3-8 con Vitale in controfuga.

Nella seconda metà dell’incontro la situazione si ribalta: il TeLiMar, spinto dai circa mille tifosi sugli spalti reagisce nel terzo tempo con Del Basso e Draskovic, che con grinta scaricano due bombe nella porta difesa da Soro e portano i padroni di casa sul 5-8. La Lazio con Leporale, che in più occasioni devia la palla sul palo lungo, va sul 5-9. Il Club dell’Addaura, però, adesso è ben concentrato: Del Basso buca la rete con forza in superiorità e poi trasforma un rigore fischiato per fallo di Narciso su Di Patti, portando i suoi sul 7-9.

Partita vivissima, alimentata dalla gran botta sotto la traversa di Migliaccio. Poco dopo, Saric concretizza una controfuga e acciuffa il prezioso pareggio del 9-9 a 4’28. Una brutta ingenuità, però, in fase offensiva permette alla Lazio di ripartire con Vitale in controfuga uno contro zero: mancano 27” ed è 9-10. A 4” Draskovic in più firma il 10-10: un punto in classifica che vale oro per la squadra palermitana.

Il commento del presidente del TeLiMar Marcello Giliberti: «Risultato equo, per un match che ha visto la Lazio dominare nei primi due tempi ed una nostra veemente reazione negli ultimi due quarti in cui abbiamo concesso loro pochissimo, soltanto due goal. Giochiamo, però, nettamente al di sotto delle nostre potenzialità. Spero che nel prosieguo del Campionato riusciremo a trovare la nostra giusta dimensione, perché la nostra società, per gli straordinari sacrifici che sta sostenendo in questa stagione, lo merita».

