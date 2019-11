Pallanuoto, TeLiMar Palermo in vasca mercoledì contro il Brescia

Tutti nuovamente in vasca mercoledì per il turno infrasettimanale di pallanuoto maschile Serie A1. Nella nona giornata, il TeLiMar Palermo affronterà con inizio alle 19,30, alla Piscina di Mompiano, i vice-campioni d'Italia del Brescia.

Una partita che si prevede molto difficile; i lombardi hanno perso soltanto con la Pro Recco e la Sport Management. I palermitani, invece, sono reduci dall'unica vittoria stagionale. "Col Brescia sarà tutta un’altra storia - dichiara l’estremo difensore del TeLiMar, William Washburn -. Dobbiamo essere bravi a voltare pagina, perché sulla carta è una partita impossibile, ma proprio per questo sarà ancora più stimolante da giocare: sarà molto più che un test per noi".

"Andiamo a Brescia con l’obiettivo di onorare la pallanuoto - afferma il Presidente TeLiMar, Marcello Giliberti -, volendo fare bella figura contro una corazzata, allenata dal bravo Sandro Bovo, costruita per competere in Campionato contro il Recco ed in Europa contro le migliori squadre del continente. Spero in una prestazione di carattere e ordinata dei miei, in questo match impossibile che ci consentirà di preparare al meglio lo scontro diretto di sabato prossimo in casa contro la Lazio".

© Riproduzione riservata