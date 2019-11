Pallanuoto, il TeLiMar Palermo cerca punti salvezza in casa contro la Lazio

Il TeLiMar Palermo è pronto ad ospitare domani, alle 18, la SS Lazio Nuoto nella decima giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A1, penultimo appuntamento dell’anno. I palermitani finora hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e tutte sconfitte.

"Li conosco e ho giocato nella capitale negli ultimi otto anni - ha dichiarato l'ex Raffaele Maddaluno -, ma in questa stagione si sono ringiovaniti: sono una squadra dinamica, che conosce benissimo la categoria e ha giocatori di esperienza e qualità. Sarà, dunque, una partita complicata – afferma Maddaluno -, che affronteremo con la massima determinazione, come abbiamo fatto contro la Canottieri Napoli".

"Giocare in casa è indubbiamente un vantaggio, il pubblico numeroso è la nostra arma in più, ma dovremo mettere subito in chiaro le cose, sfruttando l’entusiasmo che arriva dalla tribuna e che coinvolge anche noi. Inoltre - conclude -, siamo consapevoli che continuando la striscia positiva in casa metteremo in moto un circolo virtuoso che, crescendo come squadra, ci permetterà di rendere la vita difficile a chiunque arrivi a Palermo".

