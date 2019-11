Pallanuoto, prima vittoria stagionale per il TeLiMar Palermo

Il TeLiMar Palermo vince la sua prima partita stagionale dopo il ritorno in serie A1. Nell'ottava giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto ha battuto in casa la Canottieri Napoli per 15-8, conquistando i 3 punti. I palermitani nei primi due tempi riescono a portarsi avanti con quattro reti e a gestire il vantaggio accumulato fino al termine della partita.

"Vittoria meritata, che ci consente di iniziare a risalire la classifica", ha dichiarato al termine della partita Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar.

"Il risultato non è stato mai in discussione con una nostra difesa discretamente attenta ed il nostro potenziale offensivo che inizia a venir fuori. La Canottieri era però incompleta - ha continuato -, assenti Di Costanzo e Baldi, ed i ritmi del match sono stati molto blandi con schemi abbastanza scontati. Se non faremo presto ulteriori consistenti miglioramenti, con squadre complete ed attrezzate avremo vita veramente dura. I tre punti ci danno morale, ora abbiamo una trasferta infrasettimanale impossibile a Brescia, che sarà una importante preparazione per il match caldissimo che giocheremo di nuovo qui in casa sabato prossimo e dove in ballo ci saranno 6 punti, trattandosi di una diretta concorrente per la salvezza; dovremo, quindi - conclude -, dare l'anima".

