Palermo, la gara di Triathlon Sprint e Paratriathlon: cambiano i percorsi degli autobus

Domenica 12 maggio e per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione, le linee 806 e 544 non raggiungeranno Mondello, effettuando l’ultima fermata utile, per giungere nella località balneare, in viale Venere.

Dalle ore 7.30 alle ore 16 e comunque fino al termine della manifestazione, verranno chiuse al traffico veicolare le seguenti vie: Viale Regina Elena, nel tratto compreso tra p.zza Valdesi e la via Teti (esclusa); Piazza Valdesi (intera piazza); Viale Margherita Di Savoia, semi-carreggiata lato monte nel tratto compreso tra Piazza Valdesi e la via Mater Dolorosa ; Viale Delle Palme, nel tratto compreso tra via Principessa Jolanda e Viale Margherita di Savoia; Parco della Favorita, dalle ore 00.10 alle ore 15,30, sarà chiusa Viale Ercole e Viale Diana.

Pertanto, le linee 544 — 603 — 614 – 616 — 645 — 806 modificheranno i percorsi nel modo appresso stabilito:

LINEA 544 PIAZZALE LENNON MONDELLO

Provenienti da J. Lennon — normale percorso fino in viale Strasburgo seguono per: Via San Lorenzo —Viale Lanza Di Scalea — Piazza Simon Bolivar — a destra Via dell’Olimpo – viale Venere – a destra via Margherita di Savoia – segue normale percorso

LINEA 603 – STADIO — MONDELLO

Bus linea 603 Provenienti da Fante — normale percorso fino Lungomare Cristoforo Colombo —inversione di marcia in Via Gualtiero da Caltagirone — Lungomare Cristoforo Colombo — seguono normale percorso via Ninni Cassarà.

LINEA 616 STADIO — BARCARELLO

Provenienti da Stadio: Normale percorso sino a piazza Pallavicino – a sinistra via Resurrezione – a destra Villa Adriana – via Lanza di Scalea – Piazza Simon Bolivar – via Nicoletti – normale percorso.

Provenienti da Barcarello — normale percorso per – via Ninni Cassarà (Capolinea).

LINEA 645 STADIO — PARTANNA

Provenienti da Stadio: Normale percorso sino a piazza Pallavicino – a sinistra via Resurrezione – a destra Villa Adriana – via Lanza di Scalea – Piazza Simon Bolivar – via Partanna Mondello – normale percorso. Provenienti da Partanna Mondello — seguono normale percorso via Ninni Cassarà (Capolinea).