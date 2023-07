Lorefice: «Il logo della Santuzza è rosa e nero, speriamo sia di buon auspicio anche per il Palermo»

«Che questo quarto centenario e il rosa e nero del nuovo logo siano di buon auspicio anche per il Palermo, perché ottenga quest’anno la promozione nella massima serie. Così ho proclamato non solo la mia fede in Dio, ma anche quella calcistica...». Lo ha detto, sorridendo, l’arcivescovo di Palermo, presentando nei giorni scorsi il logo di tutte le iniziative nell’arco dell’Anno rosaliano (10 luglio 2023 - 4 settembre 2024) per il quarto centenario del rinvenimento delle reliquie di Santa Rosalia: è stato scelto attraverso un concorso. L’autore è il palermitano Massimiliano Serrago.

Nella foto Massimiliano Serrago con il nuovo logo delle iniziative per le celebrazioni di Santa Rosalia