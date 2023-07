Studentessa americana a Palermo per preparare la sua tesi di laurea su Santa Rosalia

L’amore e la passione dei palermitani per Santa Rosalia in una esposizione a Palazzo Alliata e in una tesi di laurea a New York. A portare alla ribalta la Santuzza e il suo legame con la città oltreoceano è Lauren Durante, studentessa di Religione e Psicologia del Barnard College, tra le più importanti università della Grande Mela.

Si è trovata per caso alla mostra di Confartigianato, a Palermo, dove orafi panettieri e ceramisti hanno esposto le proprie opere dedicate alla figura e al culto della Santa Patrona palermitana. È stata attirata dalle opere e dalle figure allegoriche degli artisti, ai quali ha cominciato a chiedere il significato di ogni pezzo in esposizione. «Sono in città da aprile - racconta Lauren, masticando un po' le parole - e sto preparando la tesi di laurea. Mi ha sempre affascinato questo rapporto tra la città e la sua Santuzza, uno degli aspetti più incredibili è il suo approccio trasversale ad ogni religione».

Lo studio di Lauren si concentra sulle migrazioni e sui rapporti che intercorrono tra le religioni quando si incontrano in una stessa città: «Palermo è uno degli esempi migliori - prosegue - ed è incredibile vedere come tutte le religioni venerino la sua figura, andando oltre la propria fede. Attira tutti. Viene quasi assorbita dalle comunità». A stupirla è stata anche la storia recente: «Durante la pandemia è diventata un punto di riferimento importantissimo per tutti, a prescindere dal credo religioso». Lauren si perde tra le opere del palazzo di piazza Bologni in quella manifestazione che è subito riuscita ad attirare un grande pubblico e la passione dei mestieranti: «Un’idea nata al momento - dice Maria Grazia Bonsignore, presidente di Confartigianato - in pochissimo tempo siamo riusciti ad organizzare qualcosa di meraviglioso. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. Oltre agli artisti che hanno creato ed esposto le loro opere, dobbiamo ringraziare l’impeccabile collaborazione di altri nostri associati per allestire l’evento».

Tra i pezzi più pregiati una statua della Santuzza alta oltre due metri e realizzata in ferro battuto dai ragazzi del centro di formazione professional Endofap e un rosario in oro, perle, acqua marina e diamanti, creato da Simona Elia, presidente degli orafi di Confartigianato. «Ho realizzato questo rosario dopo che mio figlio ha avuto un incidente proprio a Monte Pellegrino, dove sorge il santuario - spiega -. Fortunatamente ne è uscito indenne e quindi ho voluto fare un omaggio alla Santa per questo dono meraviglioso».

Nella foto Lauren Durante con tre studentesse del centro Endofap vestite da Rosalia e addette all'accoglienza degli ospiti