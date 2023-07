Palermo, stasera la lunga diretta di Tgs del Festino condotta da Salvo La Rosa

Raccontare il Festino, scoprire il carro trionfale, immergersi nel corteo, sentir parlare i protagonisti, gli storici, le autorità, ma anche gli spettatori che si riverseranno stasera sul Cassaro. Stasera alle 21 partirà la lunga diretta che Tgs – media partner ufficiale della manifestazione – dedica al corteo, e domani dalle 11 sarà di nuovo live per il solenne Pontificale e il programma religioso. Sei ore di diretta oggi e almeno altre due domani: un impegno importante per l’intero gruppo editoriale del Giornale di Sicilia che in questa settimana è sceso in campo con tutti i suoi mezzi.

«Uno sforzo importante, già iniziato nei giorni scorsi fra giornale, sito e tv – interviene Marco Romano, direttore responsabile del Giornale di Sicilia, di Tgs, Rgs e Gds.it -. Abbiamo fortemente voluto essere media partner di questa edizione, crediamo molto nel valore sociale - oltre che religioso - di questo evento e per questo faremo in modo di regalarne ogni singolo momento a tutti i palermitani e siciliani su Tgs e ai devoti della Santuzza sparsi in italia e nel mondo attraverso lo streaming su Gds.it e sulle nostre pagine social».

Sulle pagine del quotidiano ogni giorno è stato raccontato l’avvicinarsi del Festino, svelato il lavoro di preparazione e la costruzione del carro alla Missione di Biagio Conte. Tgs ha anche lanciato il format «Aspettando Santa Rosalia»: nella puntata di oggi, l’ultima in programma, saranno ospiti l’arcivescovo Corrado Lorefice, reduce dalla celebrazione in Cattedrale con il rito ortodosso; e l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella.

«È stata una settimana di racconti e anticipazioni contrassegnata dalla partecipazione di molti giovani ai preparativi - dice Marina Turco, conduttrice del programma -. È emersa un’edizione che privilegia la tradizione ma che si affida ad una riscrittura contemporanea». La lunga diretta dal Cassaro seguirà la festa fino ai fuochi d’artificio sul piano della Marina. Quattro regie, un imponente piano mezzi – almeno 12 telecamere - che avrà il suo cuore nello «studio» mobile di Porta Felice dove Salvo La Rosa condurrà la serata, accoglierà storici, istituzioni, commentatori, artisti, e si collegherà con Giovanni Villino e Cinzia Gizzi che seguiranno invece il corteo.