La nave scuola Palinuro al porto di Palermo per il Festino: è possibile visitarla, le date e gli orari

La nave scuola Palinuro sosterà nel porto di Palermo in occasione del 399° Festino in onore di Santa Rosalia. Dal 13 al 17 luglio l'imbarcazione sarà nel capoluogo dove terminerà il periodo d’imbarco per i giovani studenti del primo corso della scuola navale militare Francesco Morosini di Venezia, protagonisti della 59esima campagna d’istruzione iniziata da Napoli lo scorso 11 giugno.

Quando visitarla

Durante la sosta saranno possibili le visite a bordo della nave Palinuro da parte della popolazione. Sono stati già fissati giorni e orari nei quali si potrà salire sull'imbarcazione: giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 luglio dalle 16 alle 20; domenica 16 luglio dalle 9 alle 12.

La scheda

La nave scuola Palinuro, così come spiega la Marina Militare, svolge principalmente due compiti: offrire il supporto necessario alla formazione degli allievi sottufficiali e contribuire alla proiezione d’immagine della Marina Militare. Il primo obiettivo si realizza durante le campagne d’istruzione annuali, quando a bordo della nave imbarcano, in aggiunta all’equipaggio, gli allievi della categoria Nocchiere della seconda classe della Scuola Sottufficiali di Taranto (Mariscuola Taranto) e gli Allievi del primo corso della scuola navale militare Francesco Morosini di Venezia. In questa occasione gli allievi marescialli affrontano una navigazione durante la quale sono sottoposti a un intenso programma di formazione nel settore marinaresco, della sicurezza, condotta della navigazione e nell’ambito etico-militare, mentre per i giovani liceali della scuola Morosini si tratta della prima esperienza d’imbarco. Il motto di Nave Palinuro, ricorda sempre la Marina Militare, è Faventibus Ventis, Con il favore dei venti, il suo porto di assegnazione è La Maddalena.