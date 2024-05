Palermo, aveva 865 grammi di hashish e dosi di cocaina: arrestato a Ballarò

La polizia di Stato ha arrestato D.A., cinquantenne palermitano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, in via Matteo Sclafani, a Ballarò, hanno notato quasi a centro carreggiata, un motoveicolo fermo davanti ad una palazzina il cui portone d’ingresso era aperto. Si sono insospettiti e hanno atteso. Dal condominio è uscito l’uomo, che è stato bloccato e controllato. È stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e denaro contante pari a 205 euro. In casa, proprio dall’appartamento da dove era uscito, sono stati trovati 9 panetti di hashish dal peso complessivo di 865 grammi, un ovulo e due involucri della stessa sostanza per un peso pari a circa 100 grammi un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Tutto il materiale rinvenuto, la droga (peso complessivo pari a quasi a un chilo) ed il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro, mentre D.A., arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa di giudizio, è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato dal gip.