Ecco la nave scuola Palinuro, lascia Palermo ma tornerà in Sicilia il 4 agosto

Sarà ferma al porto di Palermo fino a domani mattina la nave scuola Palinuro della Marina Militare, che ha scelto di fermarsi nel capoluogo in occasione del 399° Festino di Santa Rosalia. Riprenderà poi il largo per raggiungere il porto madre de La Maddalena e tornare in Sicilia il 4 agosto, in occasione della rappresentazione storica dello sbarco di Don Giovanni D’Austria che ogni anno si tiene a Messina.

A Palermo, invece, è ufficialmente terminato il periodo d’imbarco per i giovani studenti del primo corso della scuola navale militare Francesco Morosini di Venezia, protagonisti della 59ª campagna d’istruzione iniziata da Napoli lo scorso 11 giugno. La nave Palinuro, infatti, svolge principalmente due compiti: offrire il supporto necessario alla formazione degli allievi sottufficiali e contribuire alla proiezione d’immagine della Marina Militare.

«Giovani di 16 anni hanno avuto il loro battesimo in mare vivendo questa splendida esperienza a bordo – ha dichiarato il comandante della Palinuro, Mario Esposito -. Con loro abbiamo lavorato per tramandare le tradizioni della Marina Militare. Contestualmente l’unità è un gioiello che quando raggiunge un porto dimostra quello che riusciamo a tramandare. La nave compirà 90 anni dal varo l’anno prossimo e in tutto il suo splendore riesce a solcare il mare, raggiungere i porti e illuminare il mare con i colori della bandiera italiana».