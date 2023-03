Addio al fotoreporter palermitano Alessandro Palantrani: aveva la passione per l'aviazione

È morto uno dei fondatori del magazine on line Sea air land, il fotografo palermitano Alessandro Palantrani. «Cieli blu Alex, da tutti noi», si legge nell'annuncio fatto dai suoi collaboratori. Un ultimo volo, a causa di un male incurabile, per colui che aveva fatto del cielo la sua seconda casa.

Palantrani, 55 anni, era appassionato di fotografia ma anche del mondo dell'aviazione. Passione e lavoro, che lo avevano portato a fare tantissimi reportage, soprattutto in volo. Nato a Palermo nel 1967, aveva ereditato l'amore per la fotografia dal padre, anch'egli fotoamatore. La passione per il mondo dell'aviazione, sia civile che militare, era invece nata negli anni '80, quando vide per la prima volta a Palermo l'esibizione delle Frecce tricolori.

Il 55enne palermitano aveva all'attivo, in qualità di fotoreporter, più di 100 ore di volo a bordo di velivoli militari, sia in missioni operative che addestrative.

L'amico Angelo Mosca lo saluta così: «È straordinaria la forza con cui talvolta si manifesta contro l'impossibile, altrettanto devastante è la furia con cui si abbatte riducendo tutto a brandelli lasciando dietro di sé solo polvere. Tra i due estremi si districano strade su cui incontri viandanti che rendono colorato e speciale il viaggio, condividendo passioni e sogni. Hai sempre guardato alla terza dimensione, sei riuscito a viverla a modo tuo e con il tuo occhio hai fotografato attimi, momenti ed emozioni ma nulla paragonato alla tua contagiosa passione ed energia.

Vola alto amico mio, ci vediamo lassù. Buon viaggio». Guglielmo Guglielmi: «Un grande amico, con un sorriso travolgente, un amico fraterno, cieli blu Alessandro».

I funerali di Alessandro Palantrani saranno celebrati lunedì 27 marzo alle 10.30 presso la chiesa Sant'Eugenio Papa di Palermo.

© Riproduzione riservata