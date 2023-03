Altofonte, è morto il papà del campione Totò Antibo: «Per me è stato un esempio»

«Papà scusami, ma io non ero ancora pronto a perderti. Scusami se nonostante le tue sofferenze io fossi così egoista da sperare che tu superassi tutto, scusami se nonostante la mia età sono ancora un figlio che piange per la perdita del suo papà. Ciao pa', hai lasciato un vuoto enorme». A scrivere questo messaggio di cordoglio sul suo profilo facebook per il padre Francesco è il campione, ex mezzofondista palermitano Totò Antibo.

Francesco Antibo aveva 87 anni e il suo cuore si è fermato quest'oggi dopo una lunga malattia. «È stato un padre esemplare - racconta il campione a gds.it -. Un uomo che ha saputo crescere cinque figli con tanti sacrifici. Quando io correvo - continua - la mia famiglia non stava bene economicamente, ma lui quando Polizzi (lo storico allenatore di Antibo, ndr) è venuto a casa mia per convincermi a correre lui ha fatto molti sacrifici. Ha smesso pure di fumare e mi seguiva ovunque. Spero - conclude l'ex atleta - che da lassù mi guardi sempre con lo stesso sguardo fiero e orgoglioso di me e della famiglia che ha costruito".

Salvatore Antibo, nativo di Altofonte, in provincia di Palermo, è stato medaglia d'argento olimpica nei 10 mila metri ai giochi di Seul del 1988 e campione europeo dei 5 mila e dei 10 mila metri a Spalato nel 1990. E' ancora l'unico atleta italiano ad avere vinto una gara in coppa del mondo ed è stato primatista italiano dei 5 mila e dei 10 mila metri piani, prima che entrambi i record venissero battuti da Yemaneberhan Crippa.

A ricordare Francesco Antibo, anche la figlia Patrizia, assessore allo Sport del Comune di Altofonte: «Voglio ricordarti sorridente, la mia roccia. Ti ho amato come figlia, sei stato un padre amorevole per tutti noi. Nella malattia sei diventato quel figlio che non ho avuto. Ti ho amato, servito amorevolmente, non ti sei mai lamentato per le sofferenze che la vita ti ha tolto. Ti ringraziamo per i valori che ci hai impartito. Proteggici dal paradiso dove tu già sei. Grazie amore mio».

I funerali di papà Antibo saranno domani 29 marzo, alle 17.30, nella chiesa madre di Altofonte.

