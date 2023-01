Muore a 47 anni Angelo Micale, anima delle serate di Cinisi e Terrasini

Terrasini piange la scomparsa di Angelo Micale, 47 anni. A stroncare l’uomo, ausiliare del traffico a Palermo e molto conosciuto tra Terrasini e Cinisi, è stato un ictus che lo ha colpito a ridosso del Natale. Entrato in coma, è morto oggi.

“Speravamo che questa brutta notizia non arrivasse mai – scrive nel suo messaggio di cordoglio su Facebook, il sindaco Giosuè Maniaci –. Purtroppo ci arrendiamo alla amarezza della vita. Tanti sono i ricordi belli, di serate spensierate, di una gioventù dove il valore dell’amicizia era vero, disinteressato, di ragazzi che si divertivano in allegria e serenità, dalla piazza di Terrasini così come al “chioschietto” di Cinisi. Ciao Angelo, caro amico di tutti. Riposa in pace adesso e alla famiglia, al fratello Domenico, agli amici tutti, vadano le nostre sentite condoglianze”.

Organizzatore di eventi, per tante serate Angelo Micale ha riempito i locali della movida tra Cinisi – Terrasini. “Sapere che non sei più, fra noi a scherzare e sorridere come sapevi fare tu, ci angoscia e rattrista tutte le persone che ti hanno conosciuto – si legge in un altro post su Facebook –. A nome di tutto il comitato dei commercianti di Cinisi, ci uniamo al dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Micale, per la dipartita del nostro amico Angelo”. E ancora: “Oggi ci lasciato un carissimo amico Angelo Micale, una persona giovale educato e sorridente, lo conosco da giovane ragazzo, figlio del maresciallo dei carabinieri Biagio”.

I funerali sono in programma per domani, annuncia il fratello Domenico, alle 15.30 , nella chiesa madre di Cinisi.

