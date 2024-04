Palermo, dalla Cgil sì all'assunzione di vigili, ma chiesta la priorità per il personale interno

La Fp Cgil Palermo interviene sulle assunzioni di 30 nuovi vigili urbani per la città di Palermo, scelti dalle graduatorie di altri comuni.

«Ci sono 170 vigili urbani, al comando municipale di Palermo, che aspettano ancora il full time e sono ancora a 30 ore. Sì a nuove assunzioni ma prima si rispetti il diritto di priorità, riservando al personale interno il 50 per cento dei posti - afferma Saverio Cipriano, responsabile Enti locali per la Fp Cgil Palermo -. I contratti dei vigili part-time che sono in sevizio alla polizia municipale, entro quest’anno dovrebbero essere portati a 36 ore ma ancora non è stato fatto. Il Comune non può assumere dall’esterno se prima non si trasformano a 36 ore i contratti interni. Noi chiediamo che l’amministrazione si muova all’interno di un piano assunzioni e con la riserva dei posti, come prevede la norma per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni».

Secondo Cipriano, «quello che sta accadendo l’abbiamo già visto in passato per altre figure come tecnici e assistenti sociali, assunti senza rispettare le regole previste dai piani di assunzioni delle pubbliche amministrazione. Adesso avrebbero potuto fare un bando per 30 vigili urbani e 15 posti riservarli all’interno, dando possibilità di carriera al personale già in servizio. Invece, hanno preferito scegliere dalle graduatorie di altri comuni 30 vigili a tempo determinato, che poi dovranno essere stabilizzati. Mentre c’è personale interno che resta a 30 ore».