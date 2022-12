Palermo, l'albero di Natale allo stadio Barbera: raccolti 10 mila euro per le case famiglia

Diecimila euro da destinare alle case famiglia palermitane. È la somma raccolta dall’iniziativa lanciata dal Palermo con la Onlus Maredolce per Natale e che ha permesso di mettere insieme la somma grazie alle donazioni dei tifosi rosanero e del club di viale del Fante.

In occasione dell’accensione dell’albero di Natale del Palermo davanti allo stadio Barbera il club aveva chiamato a raccolta i tifosi per acquistare le palline per decorare l’albero e per partecipare alla tombola benefica. La risposta dei tifosi è stata calorosa e il club è riuscito a mettere insieme 10 mila euro grazie anche all’impegno della Onlus Maredolce di Stefania Petyx e degli attori banditori d’eccezione alla tombola Stefano Piazza e Chris Clun.

«Tutti - dicono in viale del Fante - hanno reso ancora più evidente ciò che sappiamo bene: la nostra non è solo una squadra di calcio, ma una famiglia che rappresenta l’intera città. Così è davvero un buon Natale».

