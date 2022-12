Natale e solidarietà a Palermo, un albero acceso anche davanti allo stadio Barbera

Flash e urla hanno accompagnato l’inaugurazione dell’albero nel piazzale dello stadio Renzo Barbera di Palermo, il primo dopo oltre 120 anni di storia. Fin dalle 16, orario di appuntamento per i primi tifosi e appassionati, il Barbera ha ospitato tanta gente accorsa per poter comprare una pallina di Natale con l’aquilotto stampato su sfondo rosa. Un acquisto per il proprio albero e per regalare un sorriso ai bambini più sfortunati delle tante case famiglie del capoluogo: l’albero infatti è stato allestito dal Palermo football club in sinergia con l’associazione Maredolce, fondata dal duo palermitano Salvo Ficarra e Valentino Picone e sostenuta da Pif, Stefania Petyx e tanti altri.

E proprio la giornalista in giallo con in braccio il suo fido bassotto è stata protagonista insieme a tre giocatori della squadra rosanero, Saric, Accardi e Gomes, dell’inaugurazione dell’albero: «Il natale è dei bambini - ha detto Petyx - quindi credo che la cosa migliore sia un albero per far del bene a loro. Con ogni addobbo di quest’albero, infatti, si può fare qualcosa di buono perché non tutti i bambini sono fortunati e hanno una famiglia che possono permettersi di organizzare loro il Natale e quindi abbiamo deciso di poter regalare anche a questi bambini un sorriso».

Per ogni pallina acquistata ne corrisponderà una che addobberà l’albero, che rimarrà quasi spoglio fino a dopo domani quando le palline saranno poi appese dalle volontarie dell’associazione. Domani, dalle 18 alle 22, si potrà continuare a partecipare e dare forza all’iniziativa: «Il cuore rosanero è molto grande e non batte solo per il Palermo ma anche per chi sta peggio di noi - detto Francesca Olivieri, grande tifosa della squadra rosanero -. Questa iniziativa riscalda i nostri cuori, dobbiamo partecipare numerosi».

