Palermo, un violino al supermercato di Brancaccio per la raccolta benefica

A Palermo l’Associazione culturale Brancaccio e Musica di Brancaccio organizza per venerdì 23 dicembre una raccolta di beni di prima necessità per i bisognosi del Comune di Palermo. La raccolta si svolgerà presso il Supermercato Superconveniente di via Ingham 4, a Palermo, e i beni di prima necessità raccolti saranno donati alla Consulta delle Culture del Comune di Palermo che a sua volta si occuperà di dividerli ai bisognosi delle comunità straniere residenti nel Comune di Palermo.

Al tal fine il presidente dell’associazione, la violinista Giovanna Pia Ferrara, offrirà due concerti di beneficenza dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle ore 20. Alla raccolta sarà presente il presidente della Consulta delle Culture Kobena Ouattara Ibrahima, al quale saranno affidati i beni di prima necessità raccolti per dividerli a sua volta alle famiglie bisognose.

«Natale è vicino - afferma Giovanna Pia Ferrara - e in questo questo giorno speciale dell'anno dobbiamo rivolgere lo sguardo ai più sfortunati, ai più poveri, alle famiglie in difficoltà, a coloro che non possono permettersi un pranzo o una cena. L’Associazione Brancaccio e Musica organizza una raccolta di pasta, olio, farina, zucchero, uova, scatolame, tutto ciò che serve per consentire ai bisognosi di cucinare qualcosa in questi giorni di festa e a tutti noi di regalare a ciascuno di loro un piccolo gesto di solidarietà».

L’artista ringrazia il direttore del supermercato, che ha autorizzato la raccolta e il concerto di beneficenza per visitatori e clienti: «Con le note del mio violino - conclude - potrò ringraziare tutti coloro che aderiranno all'iniziativa».

