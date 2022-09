«C'è Bocelli!»: all'aeroporto di Manchester per i calciatori del Palermo foto col cantante

Stavolta la foto l’hanno chiesta loro. I giocatori del Palermo, poco prima di salire sull’aereo per il ritorno in Sicilia, hanno trovato all’aeroporto di Manchester il cantante Andrea Bocelli, accompagnato dalla moglie e dalla figlia, atteso da un concerto a Birmingham. Nella sala lounge in cui i calciatori stavano preparandosi per l’imbarco, nel giro di pochi istanti, si è scatenata la corsa al selfie per tutti i componenti del gruppo rosanero. Pigliacelli, Sala, Damiani, Vido, Buttaro, Brunori e Bettella, tra i componenti dell’organico guidato da Corini, hanno scattato una foto con lui. Lo stesso Bocelli ha chiesto che gli venisse inviata la fotografia, dopo aver saputo che quei ragazzi così desiderosi di immortalare il momento fossero giocatori del Palermo.

La star della musica italiana nel mondo, d’altronde, non è nuovo a «incursioni» calcistiche: in molti lo ricorderanno, a Leicester, esibirsi prima del fischio d’inizio dell’ultima partita di campionato, nell’anno in cui le Foxes di Ranieri sorpresero tutti vincendo il titolo in Premier League. Alla fine, il siparietto si è chiuso con i saluti e gli auguri per il campionato, dopodiché la squadra ha ripreso tutte le procedure previste per l’imbarco. Un’attesa non proprio breve, ma comunque all’insegna del relax, con alcuni calciatori che ne hanno approfittato per una sfida a biliardo: Vido, Peretti, Pierozzi, Sala e Bettella si sono dilettati sul tavolo verde presente nell’area dedicata ai voli privati dell’aeroporto di Manchester, prima della chiamata per la partenza.

