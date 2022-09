A Manchester maglie da tutto il mondo, anche del Palermo: la chicca è quella di... Codrea

Trovare magliette del Palermo a Manchester? Impossibile. O forse no, perché in questa città che vive di pallone, grazie alla rivalità tra United e City, c’è persino un angolino dove è possibile comprare - o quantomeno ordinare - le divise rosanero. Quelle originali, con addirittura qualche chicca storica. Gli appassionati del genere conosceranno sicuramente il sito di Classic Football Shirt, un punto di riferimento per chi vuole acquistare roba vintage, sia usata che ancora impacchettata. Ecco, nei pressi di Market Street, c’è una delle basi di questa congrega di collezionisti, tra le più fornite in tutto il Regno Unito. Una sorta di museo delle maglie di calcio, oltre che negozio, tant’è che non è raro trovare gente in coda solo per poter ammirare la collezione esposta con divise tra le più disparate. Da quella della nazionale indiana fino a pezzi di storia del calcio, come quella di Zola a Usa ’94 o quella di Ronaldo nell’anno della finale di Champions League vinta dallo United contro il Chelsea.

Se si va a controllare sul loro portale online, però, ci si rende conto della vastità di magliette di cui dispongono. Da tutto il mondo, letteralmente. Italia e Sicilia incluse, perché si trovano anche le divise del Palermo. Quelle attuali, con tanto di felpe e calzini, ma anche quelle del passato. Come quella della stagione 2010/11, l’anno della finale di Coppa Italia. Oppure quelle del Palermo dei «picciotti» di Arcoleo, fino a quelle della stagione 1997/98 in Serie C1. L’anno più buio, quello della retrocessione sul campo nel play-out contro la Battipagliese, che fa da contraltare ad un cimelio degli anni d’oro: la maglia indossata da Codrea per Palermo-Schalke di Coppa Uefa nel 2006, il match d’andata degli ottavi vinto per 1-0 dalla squadra di Papadopulo. Una serata da sogno per i rosanero, in vendita per 174,99 sterline sul sito di Classic Football Shirt. E se qualcuno volesse ordinarla, al negozio di Manchester, è possibile farlo, anche se l’esposizione è dedicata a divise di ben altro rango.

L’attrazione principale è il muro del derby, nel quale sono presenti le maglie più storiche (e più curiose) di United e City. Da Aguero a Cantona, da Beckham a Shaun Goater, che non sarà stato un fenomeno, ma è indubbiamente il maggior talento mai emerso dalle Bermuda e vanta quattro gol nei tre City-United disputati in carriera con la maglia dei citizens. Però, tra l’angolino dedicato ai più grandi campioni dei Red Devils e le divise vintage del City, si trovano tante chicche internazionali. E chi vuole, può sempre acquistare online. Dove c’è pure una collezione di maglie rosanero.

