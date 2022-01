"Viola come il mare", la troupe torna a girare in Sicilia: come partecipare ai casting a Terrasini

“Viola come il mare”, la nuova serie ambientata nell’Isola che vede tra i protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, torna ad essere girata in Sicilia. La prima serie andrà in onda nei prossimi mesi su Canale 5, ma già si pensa alla seconda.

La troupe torna a girare in Sicilia e in particolare a Terrasini, in provincia di Palermo. È proprio il sindaco Giosuè Maniaci, in un post su Facebook, che rende noto che la produzione sta cercando comparse per girare alcune scene tra il 17 e il 18 gennaio proprio a Terrasini.

L'annuncio riguarda uomini e donne tra i 25 e i 70 anni e chi è interessato può mandare una email all’indirizzo palermoextra@gmail.com. L’oggetto della mail deve riportare la dicitura “Casting Terrasini” mentre nella mail vanno indicate le proprie generalità: età, altezza, indirizzo di residenza completo e numero di cellulare. Occorre anche allegare alcuni documenti di riconoscimento come carta d'identità e codice fiscale. Bisogna anche inviare un primo piano e una foto a figura intera, scattate con il cellulare il giorno stesso in viene inviata la email, su uno sfondo neutro tipo una parete.

Casting anche per i bambini tra i 7 e gli 11 anni e chi volesse far partecipare i propri figli deve inviare una mail a bambiniextra@gmail.com, indicando nell’oggetto il nome e il cognome e la parola “Terrasini”. Occorre inviare due foto fatte il giorno stesso: un ritratto e un piano intero, specificando altezza e anni del bambino e il contatto del genitore.

© Riproduzione riservata