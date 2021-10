Palermitani ancora in delirio per Can Yaman, selfie dell'attore all'uscita dall'hotel dove soggiorna

Ancora palermitani in delirio per Can Yaman. L'attore turco si trova in questi giorni a Palermo per le riprese della fiction "Viola come il mare" con Francesca Chillemi.

Can Yaman, su Instagram, ha postato, due giorni fa, un selfie all'uscita dell'hotel dove alloggia e sullo sfondo si vedono tantissime persone in attesa dell'attore con gli smartphone in mano pronti ad immortalare il momento. "Uscendo dall'albergo per andare a cena con la mia famiglia siciliana. Palermo", ha scritto il modello.

Per Yaman si è trattato dell'ennesimo bagno di folla a Palermo: fan in delirio all'aeroporto appena arrivato lo scorso 3 ottobre, così come il giorno dopo nei luoghi della movida: ressa, dunque, che continua e circolazione che va puntualmente in tilt.

© Riproduzione riservata