La commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti alla discarica di Bellolampo

Una delegazione della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari, presieduta dal deputato Jacopo Morrone, ha visitato questa mattina il Polo impiantistico di Bellolampo, in provincia di Palermo, colpito negli ultimi anni da diversi incendi di cui l’ultimo il 17 giugno scorso lungo la scarpata della VII vasca.

La delegazione, di cui fanno parte, oltre al presidente Morrone, il senatore Pietro Lorefice e gli onorevoli Francesco Emilio Borrelli, Eliana Longi e Maria Stefania Marino, ha potuto visionare la quarta e la quinta vasca dell’impianto, ha effettuato uno specifico sopralluogo nei pressi della settima vasca (quella attualmente in uso) dove erano in corso operazioni di abbancamento e ha potuto osservare le vasche di deposito e i tritovagliatori mobili attualmente in uso.

La visita si è conclusa con la sosta al tritovagliatore entrato in funzione a maggio dopo un’opera di revamping e attualmente fermo per problemi tecnici collegati alla sostituzione di schede bruciate. Ascoltata anche una relazione sulla prossima entrata in funzione di telecamere per il rilevamento di incendi.