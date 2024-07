La commissione parlamentare d'inchiesta Ecomafie: «Palermo non merita questa gestione dei rifiuti»

«A Bellolampo abbiamo ascoltato tante buone intenzioni e stileremo quanto prima una relazione che fotografi ciò che abbiamo visto: naturalmente collaboreremo con la Procura laddove dovessero esserci elementi utili per le indagini». Lo sottolinea il presidente della commissione parlamentare Ecomafie Jacopo Morrone, a margine delle audizioni svolte in Prefettura a Palermo sulla questione rifiuti, dopo aver visitato in mattinata la discarica di Bellolampo.

«Ci sono tante cose da mettere a posto anche perché da diversi anni ci sono incendi periodici, senza contare il non funzionamento del Tmb - prosegue Morrone -. Palermo non merita questo tipo di gestione della raccolta differenziata e urge un miglioramento: sul sistema rifiuti in Sicilia c'è un filone di inchiesta aperto, dobbiamo verificare se e come si passerà dalle parole ai fatti».

La delegazione, di cui fanno parte, oltre al presidente Morrone, il senatore Pietro Lorefice e gli onorevoli Francesco Emilio Borrelli, Eliana Longi e Maria Stefania Marino, ha fatto visita alla quarta e la quinta vasca dell’impianto, effettuando uno specifico sopralluogo nei pressi della settima vasca (quella attualmente in uso) e ha potuto osservare le vasche di deposito e i tritovagliatori mobili.