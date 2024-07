Il sabotaggio a Bellolampo, la discarica funziona a singhiozzo: nuovi roghi di rifiuti a Palermo

L’impianto di Bellolampo funziona a singhiozzo con i trito vagliatori sabotati e tornano gli incendi di rifiuti. La scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere roghi in alcune zone della periferia di Palermo dove la raccolta è stata rallentata.

Gli incendi di cassonetti al Villaggio Santa Rosalia in via Elia Crisafulli, al Cep in via Barisano da Trani, in viale Michelangelo, in via Decollati nella zona di via Oreto e a Borgo Nuovo in via Castellana.

L’assessore all’Ambiente Pietro Alongi ha detto che l’impianto tornerà a regime giovedì prossimo. In attesa la spazzatura raccolta torna ad essere accatastata nei piazzali in attesa che gli impianti tornino a funzionare come previsto.