Othelloman nelle scuole: dalla musica no al crack

La musica che denuncia un’emergenza. Prima la mafia, oggi la droga. Il tour del rapper palermitano Salvatore Petrotta, in arte Othelloman, sbarcherà in 90 istituti scolastici della regione e in 180 in tutta Italia per veicolare il messaggio a giovani e giovanissimi.

«Ma che ne sai di vite strozzate che non hanno scelte, la gente parla come sapesse cosa succede nelle teste tra le guerre nella mente di chi mente a se stesso senza rendersene conto... Aveva bisogno, ma fors'era troppo tardi per sè ed il suo sogno, così perse il suo sogno, credendolo impossibile, sentendosi praticamene inutile al mondo».

Il singolo «Marco e Luca», composto assieme all’artista pugliese Naif, denuncia il crescente abuso di crack nella città, sedici anni dopo «'U tagghiamu Stu palluni?!» e la rabbia dei quartieri raccontati attraverso il progetto Combomastas.

