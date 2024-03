Ztl Palermo, Lagalla: «Già avviato il riordino dei permessi»

«Sul tema della razionalizzazione della lista bianca della Zona a traffico limitato, da giorni l’amministrazione è in costante contatto con l’Amat, avendo invitato l’azienda ad avviare un percorso di riordino degli accessi al perimetro della stessa Ztl.

Pertanto, invito i vertici di Amat, impegnati da tempo al risanamento dell’azienda, a proseguire in modo attento e minuzioso questa attività, ponendo la giusta e dovuta attenzione, in particolare, a determinate categorie, a cominciare dai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine». Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.