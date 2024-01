Regione Siciliana, scelti i manager della sanità senza gli assessori di FdI: ora si rischia la crisi di governo - I NOMI

La giunta Schifani ha approvato la mappa dei nuovi manager della sanità pubblica in Sicilia senza che fossero presenti gli assessori di Fratelli d'Italia. E ciò, al termine di una giornata di fibrillazioni nella maggioranza, ha fatto andare su tutte le furie gli uomini della Meloni, che si dicono pronti ad aprire una crisi di governo e parlano di «colpo di mano» degli alleati.

Dopo il ko all'Ars si apre un altro caso nel centrodestra. Nel pomeriggio la legge che avrebbe salvato quattro deputati dalla decadenza per ineleggibilità è stata bocciata col voto segreto grazie al fuoco amico di Lega e Dc. In serata Schifani aveva convocato la giunta per le 19 per nominare i manager della sanità. Ma fino alle 20 gli assessori di Fratelli d'Italia non erano arrivati a Palazzo d'Orleans, impegnati in una riunione di partito per pianificare la reazione contro gli alleati.

Schifani ha chiamato tre volte Alessandro Aricò, capo delegazione di FdI in giunta, invitandolo ad accelerare l'arrivo a Palazzo d'Orleans. Ma alle 20, di fronte all'assenza prolungata, il presidente ha dato via libera alle nomine. Che quindi sono state formalizzate senza il via libera dei meloniani secondo uno schema circolato nel pomeriggio. Uno schema che la riunione fra deputati e assessori di FdI aveva pianificato di modificare.