Ars, la legge sulle Province torna in commissione: si va avanti con la «salva-ineleggibili»

Rinvio in commissione Affari istituzionali della riforma delle Province per approfondire alcuni aspetti del testo con l’impegno di riportarla a Sala d’Ercole la prossima settimana e avanti all’Assemblea Regionale Siciliana questo pomeriggio col secondo punto all’ordine del giorno, il disegno di legge d’interpretazione autentica di due nome regionali, la legge cosiddetta «salva-ineleggibili». È questa la sintesi trovata nel corso del vertice di maggioranza convocato stamattina (31 gennaio) dal presidente della Regione Renato Schifani dopo le fibrillazioni di ieri tra FdI da una parte e FI, Dc e Lega dall’altra.

Gli uffici dell’Ars hanno spiegato che non si poteva riproporre l’inversione dei punti all’ordine del giorno secondo il principio del «ne ibis in idem», in forza del quale non ci si può esprimere due volte sulla stessa azione, se si è formata la cosa giudicata: ieri la richiesta di FdI di invertire i due punti all’ordine del giorno era stata respinta col voto d’aula.

«La sintesi è stata trovata grazie alla grande capacità di mediazione del presidente Schifani», dice il capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino.