Dalle Asp ai policlinici: chi sono i direttori generali scelti per la sanità in Sicilia

All'ospedale Papardo di Messina arriva Catena Di Blasi. Al Bonino Pulejo di Messina c’è Maurizio Letterio Lanza, uscente all’Asp di Catania. Decisi, inoltre, anche i direttori generali per i tre policlinici della Sicilia. A Palermo va Maria Grazia Furnari, Marzia Furnari, attuale direttrice sanitaria a Trapani. Al Policlinico di Catania Gaetano Sirna, al Policlinico di Messina Giorgio Giulio Santonocito.

«Abbiamo definito i nuovi assetti della sanità in Sicilia – evidenzia il presidente della Regione, Renato Schifani – nei tempi che avevamo stabilito.« È un altro impegno rispettato, così come quello relativo alle selezioni per il ruolo di direttori sanitari e amministrativi che dovranno affiancare i nuovi manager. La giunta ha scelto figure qualificate sul piano della professionalità per la guida delle aziende e degli ospedali. I neo manager dovranno gestire la delicata fase che il sistema sanitario regionale si accinge a vivere, in attuazione delle linee che il governo intende imprimere per rendere il settore più moderno, efficiente, sostenibile economicamente e, soprattutto, sempre più attento ai cittadini. Una sanità che curi, ma soprattutto si prenda cura dei pazienti. Stiamo portando avanti un importante lavoro per il completamento di strutture ospedaliere attese ormai da anni, per l’abbattimento delle liste d’attesa e per la razionalizzazione della rete sanitaria, affrontando anche le questioni legate al personale medico e ausiliario. Un’opera che richiede lo sforzo sinergico del governo e dei manager per garantire ai siciliani, al pari dei cittadini di altre regioni, una sanità di alta qualità e che consenta loro di curarsi nel migliore dei modi nella loro terra».